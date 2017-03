Dépôt d'une demande de recours collectif

Une demande de recours collectif a été déposée au nom des centaines d’automobilistes restés coincés pendant des heures sur l'autoroute 13 à Montréal mardi soir.

«On assiste aux excuses d’un peu tout le monde à la suite de fautes successives commises à la fois par le ministère de la Sécurité publique, du ministère des Transports, de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec (SQ)», a expliqué à TVA Nouvelles l’avocat responsable de ce recours, Marc-Antoine Cloutier.

«Quand il y a faute dans ce genre de situation et qu’on est en face d’une situation qui dégénère et qu’on en subit un dommage, on a le droit à une réparation.»

L’avocat du cabinet Deveau Avocats compte demander des dommages moraux et punitifs d’au moins 2000 dollars pour chaque plaignant.

D’autres dommages pourraient être réclamés en fonction des situations personnelles de chacun.