Fermeture du chantier de démolition de l’ex-hôtel La Salle

Le chantier de démolition de l'ancien hôtel La Salle, à Shawinigan, était désert jeudi matin, la CNESST ayant décidé de le fermer pour une question de sécurité liée à la présence importante d’amiante dans le bâtiment.

«La gestion de la santé et de la sécurité du travail n'était pas adéquate. Une interdiction des travaux sur le chantier est maintenant en vigueur jusqu'à ce que l'entrepreneur nous transmette une méthode adaptée aux conditions actuelles du chantier», a expliqué Nicole Roy, porte-parole de la CNESST.

Dans un document produit par la CNESST, il est possible d’apprendre que la démolition d'un bâtiment dont le plâtre des murs et des plafonds contient de l'amiante est considérée comme étant un travail à risque élevé. Des douches pour les employés et des enceintes de protection doivent être installées, ce qui n'a pas été fait sur ce chantier.

«Quand on parle de risque élevé, normalement, il faut que ça soit étanche pour contrôler la poussière le plus possible. On met des clôtures avec des bâches de six à huit pieds de haut pour éviter que ça se retrouve sur la chaussée», a expliqué Olivier Després, de Nordik démolition, une entreprise spécialisée en désamiantage.

Dans le secteur, certains citoyens affirment être inquiets. Une affiche apposée sur une clôture du chantier où on peut lire de ne pas respirer la poussière en raison de l'amiante est loin de les rassurer.

La démolition et le nettoyage du chantier se sont faits très rapidement, mais ce n’est pas nécessairement une raison de se réjouir. «Pas quand c'est un chantier à risque élevé. Ça peut prendre plusieurs jours, des semaines ou des mois» pour bien faire les choses, a mentionné M. Després.

Le site d'enfouissement qui accueille les déchets du chantier a assuré que cette partie de l'opération a été faite dans les règles de l'art. Or, là aussi, on confirme qu'il faut manipuler avec soin les déchets d’amiante.