Même si Québec a présenté ses excuses, jeudi, pour le «cafouillage majeur» survenu pendant la tempête sur l’autoroute 13, à Montréal, les chroniqueurs politiques de «La Joute» n’en reviennent toujours pas que les ministres Lessard et Coiteux n’aient pas été mis au courant de l’ampleur de la situation.

«Pourquoi n’ont-ils pas réveillé le ministre Lessard», s’est demandé Luc Lavoie, jeudi, sur les ondes de LCN. «Il y a des coups de pied au derrière qui se perdent», a déclaré son collègue Bernard Drainville lors de «La Joute».

«Je vois clairement à l’évidence un cafouillage majeur. Je veux au nom du gouvernement présenter mes excuses aux gens qui ont été insécurisés et aux familles des victimes», de dire Philippe Couillard lors d’un point de presse, jeudi matin, en compagnie des ministres Martin Coiteux et Laurent Lessard.

L’opposition a ensuite réclamé la tête du ministre des Transports pour sa gestion du cauchemar sur la 13. «On savait qu'il y avait une nuit difficile qui nous attendait. On avait vu déjà des images, entre autres en Estrie, où il y avait beaucoup de carambolages, des gens qui étaient pris dans leur auto», a déclaré François Legault, chef de la CAQ.

«Monsieur le ministre, préparez-vous, ça ne va pas très bien», aurait-on dû dire au ministre Lessard, pendant la nuit de la tempête, selon Luc Lavoie.

Pour Bernard Drainville, le ministre Lessard, voyant la tempête progresser, aurait dû se demander s’il avait «du monde prêt à agir pendant la nuit».

Ce n’est que mercredi matin que les ministres Lessard et Coiteux ont été informés, et ce, malgré l’ampleur de la situation.

«M. Lessard a appris le matin en arrivant au bureau que cette situation avait lieu. Ils se sont réveillés le matin et personne ne les avait appelés», a expliqué Philippe Couillard. «Non ce n’est pas normal. La Sûreté du Québec et le ministère des Transports auraient dû les informer», a-t-il ajoutant, précisant que M. Coiteux n’avait pas non plus été mis au courant de la situation avant la matinée.

«Au prochain remaniement, je ne pense pas qu’il va garder les Transports», a soutenu M. Drainville. «Je pense que sa carrière vient de piquer du nez», a conclu Luc Lavoie lors de «La Joute».