Justin Trudeau accompagné d'Ivanka Trump à Broadway

Justin Trudeau et Ivanka Trump, la fille du président américain, sont tous les deux arrivés dans le même cortège pour assister, mercredi, à la comédie musicale «Come From Away» présentée sur Broadway, a rapporté le New York Times.

Le premier ministre du Canada avait annoncé au début du mois sur son compte Twitter qu’il allait assister à ce spectacle en compagnie de son épouse Sophie Grégoire, mais il était plutôt accompagné d’Ivanka Trump, qui est tout de même arrivée dans une autre voiture.

Trudeau s’est présenté sur la tribune pour s’adresser au public avant le début du spectacle et il a parlé des liens étroits qui unissent le Canada et les États-Unis.

Cette pièce raconte comment la petite communauté de Gander, Terre-Neuve-et-Labrador, a accueilli, nourri et logé plus de 6 000 passagers, dont les avions avaient été détournés vers cette province dans les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

«Ils ont fait preuve d’ingéniosité en transformant le petit aréna de Gander en plus réfrigérateur sans fil au monde», a-t-il salué.