Kevin O’Leary dénonce une «tricherie» dans la course au PCC

Le candidat-vedette à la direction du parti conservateur Kevin O’Leary a dénoncé, jeudi soir, un stratagème frauduleux mis en place par des organisateurs politiques dans le but «d’acheter une victoire à la chefferie».

Selon l’homme d’affaires, des militants utiliseraient des cartes de crédit prépayées pour enregistrer de faux membres au parti conservateur. «Au-delà de l’aspect légal de cette manœuvre, celle-ci est totalement immorale et complètement inacceptable pour les dizaines de milliers de vrais membres du parti qui verront l’impact de leur vote affaibli par cette manigance», a dénoncé le candidat.

Kevin O’Leary a indiqué que cette manœuvre est menée par «certains organisateurs», mais il n’a pas donné de noms ni indiqué pour quel ou quels candidat(s) ils travailleraient.

Le candidat a avisé les instances du parti conservateur de l’existence de ce stratagème et réclame que les cartes de membres frauduleusement achetées soient annulées.

Du côté du parti, on a confirmé jeudi soir être au courant des allégations. «Nous les étudions dans le cadre de notre processus de vérification [...].Toute adhésion obtenue contrairement aux règles sera rayée de nos listes, et la personne visée n’aura pas le droit de voter. Notre course à la direction restera juste pour tous les candidats», a soutenu Cory Hann, directeur des communications pour le parti conservateur.