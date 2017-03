La gastro fait des siennes dans une école primaire de Jonquière

Après l'hôpital de Jonquière, la gastro-entérite fait présentement des siennes dans une école primaire.

Depuis vendredi dernier, 24 élèves de l’école Sainte-Marie-Médiatrice à Jonquière ont été affectés par la gastro-entérite.

Même si les éclosions ne sont pas anormales à cette période de l’année, la Commission scolaire De La Jonquière dit prendre la situation très au sérieux.

Une infirmière de l’école a d'ailleurs pris soin d'envoyer un mémo à tous les parents mercredi afin de les aviser de la situation.

«Nous, on a quatre enfants. C’est sûr que c’est plate et on espère qu’ils ne l’attraperont pas parce que c’est généralisé après ça. C’est sûr que c’est désagréable», a indiqué un père de famille.

«On essaie de faire plus attention, a ajouté la mère d’un élève. On avise les enfants de se laver les mains et de ne pas toucher les choses et de mettre les mains à la bouche après.»

Selon la commission scolaire, les salles de classe les plus problématiques ont été désinfectées de fond en comble, de même que les éléments les plus propices à la propagation dans l’école.

Conseils

La direction invite les parents à suivre les conseils pour éviter que la gastro-entérite se propage davantage.

«On sait que c’est vraiment très contagieux, a souligné le pharmacien Stéphane Nepton. Donc l’idéal, c’est de retirer les personnes qui sont contagieuses jusqu’à 48h après la fin des derniers symptômes. Ensuite, c’est de nettoyer tout ce qui est en contact avec les personnes malades.»