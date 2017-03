La police de Laval recherche deux suspects

La police de Laval demande l’aide du public pour retrouver deux hommes impliqués dans des fraudes et des vols d’identité, dans deux dossiers qui ne sont pas reliés entre eux.

Dans un premier temps, le 14 janvier, le premier suspect s’est présenté dans un magasin de meubles et d’électroménagers. Il aurait alors tenté de se faire financer plusieurs items à l’aide de cartes d’identité frauduleuses, mais a finalement quitté les lieux avant qu’on ne lui remette les biens.

L’homme recherché est âgé de plus ou moins 40 ans. Il a les cheveux et les yeux bruns.

Dans un deuxième temps, le 17 janvier, un homme a remarqué des transactions non autorisées dans son compte de banque. Après des vérifications effectuées auprès de son institution bancaire, on constate que le suspect a utilisé de fausses pièces d’identité au nom du plaignant pour voler une somme de plus de 5000 $.

Dans ce dossier, le suspect recherché est âgé d’environ 50 ans. Il a les cheveux noirs clairsemés et les yeux bruns.

Toute information pouvant permettre de localiser les suspects peut être acheminée aux policiers en téléphonant au 911 ou au 450 662-INFO (4636).