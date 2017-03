La situation va en s’améliorant pour la STM

Au surlendemain de la pire tempête de l’hiver, les activités des autobus de Société de transport de Montréal (STM) reprenaient tranquillement leur cours normal jeudi à Montréal.

«Il y a eu du retard sur l’ensemble du réseau dans la matinée», a expliqué Amélie Régis, porte-parole de la STM, soulignant que la majorité des retards ne dépassaient pas la quinzaine de minutes. La neige, les voitures stationnées aléatoirement et les chaussées enneigées étaient les principaux facteurs qui causaient du ralentissement sur le réseau.

«Plus le chargement de la neige va avancer, plus les bus vont aller mieux», a ajouté Mme Régis. Considérant que la majorité des autobus de la STM circulent sur de grandes artères ou sur des rues dites «plus passantes», on peut espérer que le déneigement se fasse rapidement et ainsi permettre aux chauffeurs reprendre leur horaire normal.

En ce qui concerne les réseaux de transport en périphérie de Montréal, tout était rentré dans l’ordre. Il n’y avait pas de retard lié aux conditions météorologiques pour les trains de banlieue et les autobus de Laval et Longueuil.