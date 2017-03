La sous-ministre adjointe vantait la force du Québec lors des tempêtes

Relevée de ses fonctions dans la foulée du cafouillage du gouvernement concernant la situation sur l’autoroute 13, la sous-ministre adjointe au ministère des Transports Anne-Marie Leclerc vantait pourtant l’expertise du Québec en situation de tempête dans une entrevue réalisée il y a près de quatre ans.

«La réponse aux intempéries, la réponse très rapide», a-t-elle déclaré dans un entretien mis en ligne le 1er août 2013 sur le compte YouTube du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Selon Mme Leclerc, la force du Québec en matière d’intervention hivernale est «l’organisation qu’on a en amont des tempêtes, toute la préparation qui fait en sorte qu’au moment où l’intervention est nécessaire, on est capable d’intervenir pour le service aux usagers».

«Pour le dépannage aussi, on a des patrouilleurs, il y a des stations météo routières qui sont en déploiement, a-t-elle souligné. Tout ça fait en sorte que le service à l’usager est plus efficace et de pointe au Québec.»

Dans cette entrevue, la sous-ministre soulignait également les leçons que le Québec pouvait tirer du Japon lors des interventions d’urgence.

«On apprend beaucoup des Japonais, a-t-elle ajouté. Leur rigueur, dans le traitement de certains dossiers, particulièrement dans des situations de sinistre ou en viabilité hivernale. Dans la réponse aux sinistres, il y a une rigueur, il y a une structure, il y a une opération, il y a une structure de commandement qui est très claire et un respect de la hiérarchie.

Anne-Marie Leclerc a notamment été présidente de l’Association mondiale de la route de 2008 à 2012. Cet organisme regroupe les administrations routières de 121 gouvernements, en plus d’avoir des membres dans plus de 140 pays.