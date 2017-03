Le Défi Taïga 200 aura lieu en fin de semaine à Fermont

Le Défi Taïga 200 se déroulera de vendredi à dimanche à Fermont sur la Côte-Nord.

Il s’agit de la plus longue course de traîneau à chien de l’est du Canada avec ses 230 kilomètres en complète autonomie à la frontière du Québec et du Labrador. Dix-sept mushers du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Angleterre s'y affronteront.

Une saison modeste coûte au bas mot plus de 15 000 dollars a dit une participante, Geneviève Raymond. Cette passion n’a pas de prix selon elle.

Question de se donner de nouveaux défis, la jeune femme commencera à s’entraîner pour la Yukon Quest en 2020, une course en automonie complète de 1600 kilomètres.