Le Fonds de solidarité FTQ investit 3 millions $ dans Reflex Photonics

Près de 3 millions $ seront investis par le Fonds de solidarité FTQ dans une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des solutions optiques pour l’industrie aérospatiale et les centres de données.

Au total, Reflex Photonics de Kirkland, dans l’ouest de l’île de Montréal, recevra un appui financier de 3,5 millions $ du Fonds de solidarité FTQ et Gestion AD (500 000 $). Une contribution remboursable de 500 000 $ a également été octroyée par Développement économique Canada.

En plus de permettre à la compagnie de se doter d'infrastructures et d'équipements spécialisés, l’investissement permettra de créer 14 nouveaux emplois et d’en consolider 24.

«Les récents investissements et le support de nos partenaires financiers comme le Fonds de solidarité FTQ ont permis de positionner Reflex comme un joueur important et reconnu par des compagnies internationales de premier rang», a souligné Noël Dubé, président-directeur général de Reflex Photonics.

«Reflex est une entreprise avec de grandes ambitions qui se démarque dans un secteur en évolution rapide», a mentionné Alain Denis, vice-président au Fonds.

Fondée en 2002, Reflex Photonics conçoit, fabrique et commercialise des solutions de connexion optiques à très haut débit pour les cartes ou puces électroniques. Ses clients sont dans l'aérospatiale, la défense, l'avionique, les télécoms et les centres de données.