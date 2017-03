Le ministre Lessard dit qu'on aurait dû le réveiller

Le ministre des Transports Laurent Lessard estime que des responsables de son ministère auraient dû le réveiller le soir de l'importante tempête de neige qui a causé un embouteillage monstre sur l'autoroute 13.

«Définitivement, je suis en service 24h sur 24, a affirmé le ministre qui était en entrevue avec Mario Dumont à LCN. Le téléphone est toujours ouvert, si à un moment donné, ils ne sont plus capables de prendre la décision.»

Il dit qu'il prend une partie de la responsabilité de tout ce cafouillage. «Justice, pas justice. Moi je ne me tasse pas, je vais directement au front.»

Il croit toutefois que des responsables au ministère des Transports ont commis une grave erreur. «Sincèrement, quelqu'un qui n'a pas pensé déclencher le plan de sécurité civile, il y a un problème», a-t-il lâché. Il confirme que des sanctions seront imposées.

«Honnêtement, ils sont payés pour répondre, ils sont formés pour répondre, il y a des processus et des mécanismes [...] Aujourd'hui, on n'est plus dans la séquence, on est dans les conséquences parce que la réponse a été inadéquate» de dire le ministre Lessard.

Alors que deux des partis d'opposition demandent sa démission, M. Lessard affirme qu'il n'a jamais pensé le faire. Il croit que dès qu'un raté se produit, «l'opposition demande toujours ta démission».

Le ministre est également revenu sur son point de presse de la veille où il s'est senti attaqué par des journalistes. «Je suis arrivé insatisfait du MTQ, je n'étais pas satisfait de la réponse que j'avais eue après la tempête de neige», a-t-il raconté.