Le PDG de l’Association du camionnage se dit «très surpris»

Le PDG de l’Association du camionnage du Québec a avoué être étonné par les déclarations du capitaine Guy Lapointe de la Sûreté du Québec (SQ), qui soutient que les camionneurs à l’origine du carambolage sur l’autoroute 13 mardi soir auraient refusé de collaborer au remorquage de leur véhicule.

«Je suis très surpris, parce que les camionneurs connaissent tous le réseau exclusif de remorquage sur le réseau supérieur du ministère des Transports du Québec, a déclaré Marc Cadieux en entrevue sur les ondes de LCN. La 13 en est un. Les remorqueurs sont des remorqueurs exclusifs, donc il n’y a aucune alternative. Il y a des articles aussi du Code criminel qui prévoient des infractions pour entrave lorsqu’on ne respecte pas un ordre qui est donné par un agent de la paix. »

M. Cadieux, qui désire garder une certaine réserve parce qu’il n’était pas présent au moment où les faits se sont déroulés, soutient également que ce sentiment de stupéfaction est partagé par ses membres.

«Habituellement, les policiers procèdent à l’enlèvement d’un véhicule qui bloque la voie publique, a-t-il ajouté. Ils n’ont pas le choix, c’est une question de sécurité.»

Au total, ce sont quelque 300 véhicules qui sont restés coincés pendant 13 heures sur ce tronçon de route.

Le président-directeur général de l’association indique qu’habituellement, tout est en place pour faciliter le remorquage lorsqu’une telle situation survient sur une autoroute.

«Comme on le sait, on voit souvent des remorques qui sont situées aux extrémités des infrastructures, en veille, a-t-il dit. Des caméras aussi sont là aussi pour la surveillance et habituellement ce sont les surveillants, à partir des caméras, qui demandent aux remorqueurs de se rendre immédiatement sur les lieux avec un véhicule de protection.»

Marc Cadieux croit aussi que les autorités étaient mal préparées pour faire face à cette importante tempête de neige.

«Il y a, de toute évidence, eu un manquement à l’égard de l’entretien préventif. Évidemment, on savait que c’était une tempête exceptionnelle, on n’en connaissait pas l’envergure, mais il y aurait dû déjà y avoir des mesures exceptionnelles mises en place en veille.»

La SQ confirme avoir ouvert une enquête concernant cet événement afin d’établir si les camionneurs ont bel et bien fait entrave au travail des policiers et si des accusations criminelles doivent être déposées contre eux.