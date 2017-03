Le voyagiste Transat réduit ses pertes

Le voyagiste Transat A.T., maison mère du transporteur aérien Air Transat, a annoncé jeudi la réduction de sa perte nette d’un peu plus de la moitié au premier trimestre comparativement à l’an dernier.

Pour le trimestre terminé le 31 janvier 2017, l’entreprise a affiché une perte nette attribuable aux actionnaires de 32,1 millions $ ou 0,87 $ par action de base et diluée, comparativement à 61,2 millions $ ou 1,43 $ par action de base en 2016.

La compagnie montréalaise estime avoir été plus performante, mais ses efforts ont été perturbés par «la chute du dollar canadien», particulièrement, et par le prix du carburant, dans une moindre mesure, a fait savoir Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction.

«Nos initiatives de coûts et de marge ont produit une amélioration de 75 millions $ l'an dernier par rapport à 2014 et nous nous attendons à atteindre 100 millions $ cette année», a-t-il dit.

«Sur les trois ans de notre plan, l'effet du carburant et surtout de la devise aura, si la tendance se maintient, augmenté nos coûts sur les seuls forfaits Sud de plus de 100 millions $, c'est-à-dire 140 $ par forfait. Le consommateur n'absorbe pas cela», a ajouté M. Eustache.

Pour le trimestre, les deux éléments ont entraîné une augmentation des charges d'exploitation de 18,3 millions $.

Les revenus ont également diminué à 689,3 millions $, par rapport à 725,7 millions $ en 2016. La compagnie explique en partie ce recul par sa décision de réduire son offre de produits de 5,2 % sur le marché des destinations soleil qui a eu pour effet de diminuer le nombre de voyageurs de 3,5 %.

«Toutefois, les résultats du deuxième trimestre de l'hiver dernier ayant été marqués par plusieurs événements adverses, il est vraisemblable que les résultats de ce trimestre soient légèrement meilleurs que ceux de l'an dernier», a-t-il précisé.

Par ailleurs, Transat a indiqué qu’Ocean Hotels, une entreprise dont elle détient 35 %, a contribué à augmenter son résultat net de 3,6 millions $ pour le trimestre, comparativement à 1,9 million $ en 2016. La direction réfléchit toujours à savoir si elle acquiert la totalité d'Ocean Hotels ou si elle vend ses parts.