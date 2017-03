Les pannes à Québec n'ont «pas de lien direct avec la météo»

A priori, rien ne porte à croire que la panne de courant majeure à Québec qui s’est produite au poste de Frontenac est en lien avec la tempête historique survenue dans les derniers jours, selon Hydro-Québec.

«C’est encore sous analyse, pour comprendre ce qui s’est passé. On ne voit pas de lien direct avec la météo. A priori, c’est vraiment un bris d’équipement», a indiqué Nicolas Fleury, porte-parole chez Hydro-Québec.

Néanmoins, la société d’État est en mesure de confirmer que la panne majeure est survenue à la suite d’une défaillance technique sur le transformateur. Celui-ci a été remis en fonction autour de 19 h, mercredi soir.

«Lorsque l’on remet la charge comme ça, on ne peut pas le faire tout d’un bloc, on doit le faire progressivement pour s’assurer que le réseau tient et supporte la charge», poursuit M. Fleury.

Fort heureusement, le réseau a tenu le coup. Toutefois, dès que le courant reprend, d’autres petites pannes sont découvertes, «à gauche et à droite», observe le porte-parole.

«Nous sommes en train de gérer ça. Nous avons au-dessus de 60 équipes sur le terrain. Toutes les pannes sont attribuées, a-t-il dit jeudi. Les clients qui sont en panne depuis plus de 24 heures sont priorisés. Nous sommes en contact avec eux pour les tenir au courant.»

Par ailleurs, le porte-parole explique que les conditions météorologiques n’ont pas aidé à trouver le problème rapidement et à régler la situation plus vite.

«Ç’a été long, mercredi, avant que l’on soit en mesure de mettre des solutions en place. C’était complexe, les conditions météorologiques n’ont pas aidé. C’était un peu, sans faire de jeux de mots, la tempête parfaite. Un bris d’équipement majeur dans une tempête importante», fait valoir M. Fleury.

Il est impossible, pour le moment, d’évaluer les coûts reliés à cette panne majeure. «Hydro-Québec prévoit une provision annuelle pour les pannes fréquentes de 8 millions $. Si, lors d’une année ça coûte plus cher, car il y a plus d’événements, ce sera soustrait de notre bénéfice ou l’écart va se refléter également dans les tarifs», indique le porte-parole.