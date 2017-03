Les revenus de Vision New Look en forte hausse

Le chiffre d'affaires de Groupe Vision New Look a atteint un record au quatrième trimestre ainsi qu’au cours de l’exercice de 2016.

L’entreprise montréalaise a déclaré mercredi, après la fermeture des marchés, des revenus de 54,5 millions $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre dernier. Il s’agit d’une hausse de 22 %, par rapport l’an dernier pour celle qui exploite les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff. Ceci est notamment dû à ses acquisitions dans la région montréalaise et en Ontario.

En revanche, sur une base diluée, son bénéfice net ajusté par action a diminué de 3,1 % comparativement à 2015, ce qui s’explique par «l'augmentation des amortissements et des pertes sur cession d'immobilisations en plus des frais financiers, après revenus d'intérêts», selon la compagnie.

Pour l’exercice 2016, Vision New Look a affiché un chiffre d'affaires de 198,5 millions $, en hausse de 13,7 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté de l'exercice a aussi cru de 5,5 % à 35,4 millions $.

«Par la croissance interne, l'acquisition d'entreprises, le renforcement de nos marchés historiques, de même que l'expansion de notre empreinte géographique à travers le pays, Groupe Vision New Look a atteint un chiffre d'affaires de 200 millions $ avec son réseau de 220 magasins qui, nous croyons, fait de nous le plus grand détaillant en optique au Canada», a indiqué Antoine Amiel, président de Vision New Look.

La compagnie a aussi annoncé une augmentation de son dividende par action ordinaire de 0,15 $ %.

«Nous continuons à surveiller les opportunités de consolidation du secteur de la vente au détail en optique au Canada, a ajouté M. Amiel. Après la fin de l'exercice, nous avons complété l'acquisition de trois magasins à Toronto. Nous comptons poursuivre de telles activités d'acquisition en 2017 et au-delà.»