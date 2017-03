Pris dans la neige, un chauffeur d’autobus reçoit un «ticket» de 189$

Enseveli dans un banc de neige et incapable de déplacer son véhicule, un chauffeur de la Société de transport de Montréal (STM) s’est vu remettre une contravention de 189$ avec les frais puisqu’il «bloquait la circulation».

L’employé montréalais se trouvait sur le boulevard Pie-IX, artère réputée pour les déplacements difficiles pour les véhicules imposants surtout pour effectuer la montée entre Pierre-de Coubertin et la rue Sherbrooke.

«J’ai réessayé, mais j’ai fait la moitié du chemin et je n’avance plus. Il y a un autre policier qui est venu me voir et m’a donné un ticket de 189$ au total parce que je bloque la circulation», dit le chauffeur dans une vidéo partagée sur les médias sociaux.

«Je ne sais pas quelle circulation que je bloque», ironise-t-il.

Dans une entrevue à l’émission Le Québec matin, mercredi, la STM a confirmé qu’au plus fort de la tempête qui s’est abattue sur la métropole, une centaine d’autobus s’étaient enlisés.