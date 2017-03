Que s'est-il passé sur l'autoroute 13?

Près de 48 heures après que 300 automobilistes eurent été coincés sur l’autoroute 13 sud dans le secteur de Dorval sur une période de plus de 12 heures, la question que tous se posent: Que s’est-il passé?

En point de presse, mercredi, le premier ministre Philippe Couillard se posait plusieurs questions sur les problèmes de communication qui ont retardé la rescousse des automobilistes.

«Il existe des instruments comme ça (un téléphone intelligent) où on peut à partir du gouvernement, de la sécurité civile et du ministère informer le monde. Dans une certaine période de temps, on va être rendu à vous. On s’en vient. Attendez».

Le cafouillage de l’autoroute 13 heure par heure

Mardi à 23h50: Première conférence téléphonique. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) ne mentionne pas que des citoyens sont pris sur l’autoroute 13 en direction sud.

Mercredi à 1h40: Deuxième conférence téléphonique à laquelle le MTQ n’y participe pas

Pendant ce temps, des centaines d’appels de patrouilleurs de la Sureté du Québec (SQ) auraient été faits au ministère pour dégager les voies de la 13, mais sans succès.

Mercredi à 2h30: Des patrouilleurs de la SQ demandent l’assistance aux pompiers de Montréal pour venir en aide aux automobilistes.

Mercredi à 3h27: Le Service des incendies de Montréal (SIM) reçoit l’appel de la SQ pour savoir s’il a la capacité d’intervenir sur l’autoroute 13.

Mercredi à 3h32: Nouvelle communication entre le Service des incendies de Montréal et la SQ.

Mercredi à 4h29: Le SIM envoie deux véhicules sur le terrain avec l’autorisation de la SQ.

Mercredi à 5h08: 3 autres véhicules du SIM vont sur le terrain.

Mercredi à 5h24: Le centre d’hébergement de Lachine est ouvert.

Mercredi à 11h54: L’autoroute 13 en direction sud est rouverte à la circulation.