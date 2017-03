Tournée d’adieu pour Alain Morisod & Sweet People au Canada

L’heure des adieux a sonné pour Alain Morisod & Sweet People au pays. Le groupe s’apprête à amorcer «Goodbye River Blue», sa dernière tournée en sol canadien.

En avril et mai, la formation proposera 43 spectacles dans l’est du Canada, soit au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L’artiste suisse et sa bande fouleront notamment trois fois la scène de la salle Albert-Rousseau, dans la Vieille Capitale, à la mi-mai.

Leur périple s’amorcera le 5 avril au Centre des arts de Shawinigan et prendra fin le 27 mai au Théâtre du Casino du Lac-Leamy.

Fort de près de 40 ans de carrière, les chanteurs et musiciens viendront notamment présenter les pièces de leur plus récent album intitulé «La route m’a donné rendez-vous» qui sera lancé le 31 mars.

Pour toutes les dates de cet ultime passage d’Alain Morisod & Sweet People au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick: morisod.org. Plusieurs billets sont en vente sur admission.com.