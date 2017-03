Un autre homme trouvé sans vie dans sa voiture enneigée

Un homme a été trouvé sans vie dans son véhicule complètement recouvert de neige, jeudi après-midi, dans l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, à Montréal.

Vers 15h10, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont reçu un appel «pour une personne qui serait décédée dans un véhicule» stationné sur le boulevard Saint-Michel, près de la rue Holt, a confirmé Daniel Lacoursière, porte-parole du corps de police montréalais.

Selon M. Lacoursière, la voiture était très enneigée et les agents ont dû défoncer la vitre afin d’accéder à l’habitacle.

Rapidement dépêchés sur place, des ambulanciers d’Urgences-santé ont tenté des manœuvres de réanimation, mais le décès de l’homme a été constaté sur les lieux.

Comme le corps ne présentait aucune trace de violence et qu’aucun élément suspect n’a été observé, c’est le Bureau du coroner qui sera chargé de faire la lumière sur les causes et circonstances de ce décès.

Jeudi matin, une autre personne a été retrouvée morte dans des circonstances similaires dans l’arrondissement de LaSalle.

Mercredi matin, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dans Chaudière-Appalaches, deux hommes ont été retrouvés sans vie dans leur véhicule enlisé dans la neige