40 printemps aux allures de Saint-Jean

C’était écrit dans le ciel que le Centre Bell prendrait des airs de Saint-Jean-Baptiste, vendredi, alors que Paul Piché y soulignait les 40 printemps de «À qui appartient l’beau temps?». Une grande fête avec 2Frères, Koriass, Marc Hervieux, Safia Nolin et Éric Lapointe.

Sur le coup de 20 h 20, l’incontournable «J’appelle» a bien brisé la glace, doublée par une foule de tous âges, elle aussi bien en voix.

«Merci tellement d’être là», a dit notre hôte sous les clameurs avant d’enchaîner avec «À ma hauteur», tirée de l’album «Le voyage» de 1999 et aussitôt suivi d’une autre chanson dans l’ADN des Québécois «impatiente d’être chantée au Centre Bell»: «Ya pas grand-chose dans l’ciel à soir». Cris, sifflements, tapement de mains instantanés.

Chanteur engagé, il a toujours autant à cœur la souveraineté du Québec, immanquablement évoquée au détour d’une «Chu pas mal mal parti». «Aux États-Unis, ils ont changé de président, puis nous autre, on aimerait bien ça changer de gouvernement». Dans une adresse à la jeunesse, il y est allé en termes encore plus clairs: «Si vous voulez changer le monde, donnez-vous un pays.»

La diversité

Habitué des spectacles-événements de la Fête nationale dont il est devenu indissociable, il était étonnant de voir l’artiste de 63 ans tenir l’affiche de l’amphithéâtre avec un ensemble aussi bigarré, mais qui a justement célébré sa diversité.

Si la filiation avec 2Frères était naturelle sur «Un château de sable», elle n’avait rien de forcé non plus avec un Marc Hervieux. Après trois ans de collaboration sur l’hommage à Brel, le ténor est devenu un complice et est venu pousser la note sur «Les ruisseaux», un des rares titres moins connus au menu et issu de la plus récente offrande de Paul Piché, «Sur ce côté de la terre» (2009). Puissance, accolade et gros party de famille. Puis, Paul Piché a braqué les projecteurs sur son fils Léo, à la guitare, en amorçant «Arrêtez».

L’expérience familiale devait se poursuivre à la seconde levée de rideau, avec le passage de sa petite Léna, 8 ans, prévu entre les prestations de Safia Nolin et d’Éric Lapointe.

«Cochez oui, cochez non», en tandem avec le rappeur Koriass, s’est aussi avérée concluante dans son enrobage revisité.

Force est de reconnaître que les chansons de Paul Piché sonnent toujours comme un cri de ralliement. Non seulement on les connaît par cœur, mais on les chante en cœur. Une expérience qu’il sera possible de renouveler le 20 mai prochain au Centre Vidéotron, à Québec. Safia Nolin, Vincent Vallières, Koriass et Les Trois Accords seront de la partie.