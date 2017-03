Au moment où les avions sont entrés en collision au-dessus des Promenades Saint-Bruno, la panique s’est rapidement installée à l’intérieur du centre commercial.

«J’étais en train de manger et je n’ai pas pu manger, raconte une femme. Ça a fait un gros bang, les murs ont shaké. Les gens n’étaient vraiment pas calmes. Les gens se poussaient. C’était quelque chose.»

«On nous a demandé ce qui se passait et après ça, il y a quelqu’un qui m’a montré sur Facebook qu’il y avait deux avions qui se sont rentrés dedans, a mentionné un employé d’un magasin à TVA Nouvelles. Là, on est tous dehors, on ne sait pas ce qui se passe.»

«On est sortis rapidement, on n’a même pas eu le temps de prendre nos affaires, rien, a ajouté un autre témoin. Tout mon stock est en dedans, on ne peut rien prendre. »

Angela Dumont, qui travaillait dans une boutique au moment de l’accident, a également senti la panique s’installer.

«L’alarme est partie, nous on ne savait pas nécessairement ce qui se passait, a-t-elle expliqué sur les ondes de LCN. Ce sont des clients qui nous ont dit qu’ils avaient entendu qu’il y avait peut-être un avion. Tout de suite, on a su qu’il fallait évacuer. Là on est à l’extérieur. On voit les secours qui essaient de déplacer l’avion.»