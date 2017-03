Comparution de l’infirmière accusée d’avoir tué des aînés

L’ex-infirmière ontarienne Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer, accusée de huit meurtres dans des résidences pour personnes âgées, a comparu brièvement vendredi.

La femme 49 ans restera en prison jusqu’au 7 avril, date de sa prochaine comparution, a rapporté Global News. Depuis son arrestation en octobre, elle est détenue au Centre Vanier pour les femmes, à Milton, en Ontario.

Wettlaufer a été accusée en octobre dernier des meurtres prémédités de huit personnes âgées hébergées dans des centres de soins du sud-ouest de l’Ontario. Depuis janvier, elle fait également face à six autres accusations de tentatives de meurtre et voies de fait graves.

Les crimes auraient été commis entre 2007 et 2014 à Woodstock et à London. Les victimes, des hommes et des femmes, étaient âgées de 75 à 96 ans. L’ex-infirmière en avait la garde pendant la nuit.