Qui conduit donc ce camion qui utilise depuis la mi-décembre des terrains de stationnement de commerces comme véritables dépotoirs?

Les services de police de Montréal et de Longueuil demandent l’aide du public pour retrouver le ou les suspects ayant commis des dizaines de déversements d’ordures dans des stationnements d’entreprises entre le 14 décembre dernier et la fin du mois de février.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Les méfaits ont non seulement eu lieu sur divers terrains de stationnements situés à proximité des autoroutes 40 et 13, mais également dans les secteurs de Brossard, du Vieux-Longueuil et de Boucherville.

Capté par diverses caméras de surveillance lors des crimes, le camion rejette impunément le contenu de sa cargaison, formée essentiellement de divers débris et de déchets de chantiers de construction.

Le coût des nettoyages liés à ces méfaits est évalué à plus de 125 000 $.

La police de Montréal et de Longueuil travaillent en partenariat dans le but de mettre la main au collet du ou des coupables.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Le camion recherché est blanc, de marque «Inter», modèle 9400/9200, avec des lignes bleues sur le côté passager et un logo côté conducteur.

Le camion possède également une couchette munie de deux fenêtres de chaque côté.

Lors des méfaits, le poids lourd traînait une remorque de type «Transbordeur» à deux essieux gris.

Toute personne détenant de l’information en lien avec ces crimes est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.