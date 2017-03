Du déneigement et des travaux

Pendant que l’opération déneigement sera toujours en branle à Montréal cette fin de semaine, les automobilistes devront faire des détours pour se rendre au centre-ville en provenance de l’ouest de l’île en raison des travaux dans l’échangeur Turcot.

Dès vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h, la nouvelle route 136 sera complètement fermée en direction du centre-ville de Montréal, pour permettre la poursuite de la démolition de l’ancienne autoroute 720 Est.

En conséquence, les conducteurs arrivant de l’autoroute 20 Est et de l’autoroute Décarie Sud seront redirigés vers l’autoroute 15 Sud, puis l’autoroute Bonaventure, afin d’atteindre le centre-ville via la rue Duke. De là, ils pourront poursuivre leur route au cœur de la métropole.

Les travaux continuent sur le pont Jacques-Cartier pour permettre aux ouvriers de poursuivre l’installation des appareils d’éclairage destinés à illuminer le pont dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Pour se rendre sur la Rive-Sud par le pont Jacques-Cartier, il y aura une voie sur deux d’ouverte de vendredi 22 h à dimanche 19 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h.

Pour les banlieusards voulant se rendre à Montréal par le pont Jacques-Cartier devront prendre note qu’une voie sur deux sera fermée de vendredi 22 h à samedi 8 h, de samedi 23 h à dimanche 8 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

À Longueuil, l’aménagement d’une piste cyclable le long de la route 132 entraînera la fermeture des bretelles menant à la 132 Ouest à partir de l’autoroute 25 Sud, en provenance du pont-tunnel, et de l’autoroute 20 Ouest en provenance de Québec vers le pont Jacques-Cartier. Ces fermetures seront en vigueur de vendredi 23 h à samedi 7 h et de samedi 23 h à dimanche 8 h.

De dimanche 23 h à lundi 5 h, les bretelles de la 132 Ouest en provenance de Varennes pour l’autoroute 20 Est vers Québec et l’autoroute 25 Nord vers le tunnel.

Finalement, à Boucherville et à Longueuil, il y aura deux voies sur trois de fermées entre les ponts d’étagements du boulevard Marie-Victorin et de l’autoroute 25 de vendredi 23 h à samedi 7 h 30, de samedi 23 h à dimanche 8 h 30 et de lundi 23 h 30 à lundi 5 h.