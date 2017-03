EXCLUSIF | Un autre décès à la Villa du Jardin Fleuri

La triste histoire d'André Bourassa, mort gelé à l'extérieur de la Villa du Jardin Fleuri à Trois-Rivières, ne serait malheureusement pas un cas isolé. Une dame de 93 ans aurait vécu une histoire similaire.

Thérèse Roberge aurait elle aussi confondu la porte extérieure avec la porte qui mène au corridor. Elle est sortie avec sa marchette et est tombée de sa galerie en pleine nuit.

«On m'a appelé à 3h40 du matin. Elle était à l'hôpital. J'avais l'impression qu'une voiture venait de lui passer dessus», commente Suzanne Ratelle au sujet des blessures graves de sa mère.

Thérèse Roberge est décédée trois jours plus tard : le 19 avril 2016. Elle avait un œdème pulmonaire en plus d'avoir subi un traumatisme crânien et un choc brutal au thorax.

«Elle avait pourtant dans son lit un cousin d'alarme et sur son fauteuil qui sonne lorsqu'elle se lève», poursuit Suzanne Ratelle.

Madame Roberge logeait dans la chambre voisine de Monsieur Bourassa mort gelé le 26 février dernier. La famille avait d'ailleurs fait une plainte à la Commissaires aux plaintes du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

«À la suite du décès de ma mère, nous avons demandé qu'une vérification soit faite des appartements afin que tout soit sécuritaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'Alzheimer.»

Un enquêteur de la police de Trois-Rivières était de retour à la résidence vendredi.

De son côté, le CIUSSS a mandaté une équipe d'inspecteurs une semaine après le décès de Thérèse Roberge et une deuxième équipe deux semaines après celui de Monsieur Bourassa.

La Villa du Jardin Fleuri est-elle sécuritaire ? Les conclusions de ces inspections seront connues dans les prochains jours. Entre temps, des mesures de sécurités ont été prises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Des familles qui avaient refusé la poignée institutionnelle sont revenues sur leur décision.