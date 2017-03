La Caisse et un partenaire achètent le courtier d’assurance USI

La Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme de gestion de placements KKR ont annoncé vendredi l’acquisition du courtier d’assurance américain USI pour un montant évalué à 4,3 milliards $ US.

La Caisse et son partenaire investissent à parts égales dans ce courtier d’assurance et de services-conseils qui appartenait à Onex. L’investissement est réalisé grâce à des fonds issus du bilan de KKR et du capital de placements privés de la Caisse, peut-on lire dans un communiqué.

«La Caisse et KKR mettront à profit leur expertise respective dans le secteur afin de soutenir l’équipe de direction chevronnée d’USI dans la poursuite de son plan stratégique de croissance à long terme. Notre partenariat avec KKR mise sur une approche d’investissement rigoureuse, patiente et collaborative», a déclaré Christian Puscasiu, co-chef des investissements directs aux Placements privés à la Caisse.

USI offre des solutions en assurances commerciales, assurances maladie, assurances aux personnes et assurances retraite. Basé à Valhalla, dans l’état de New York, il affiche un revenu de plus de 1 milliard $ US et emploie plus de 4400 professionnels répartis dans 140 bureaux à travers les États-Unis.

«Nous sommes déterminés à poursuivre et accélérer la croissance et les investissements d’USI afin qu’elle conserve sa position de chef de file de son secteur, et pour ce faire, nous comptons sur notre plateforme USI ONE Advantage», a souligné Michael J. Sicard, président du conseil et chef de la direction d’USI.

Sous réserve des autorisations réglementaires, la conclusion de la transaction est prévue vers la fin du deuxième trimestre de 2017.