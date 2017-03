La version de la SQ confirmée

Le propriétaire de la compagnie responsable du remorquage sur l’autoroute 13 confirme la version de la Sûreté du Québec (SQ) concernant le fait que deux camionneurs ont refusé d'être remorqués sur l'autoroute 13, mardi soir, parce qu'ils ne voulaient pas payer la facture de 1800$.

«Nous nous sommes déplacés puisque nous avons l’obligation de nous rendre rapidement. Nous avons amorcé notre travail de remorquage et plusieurs véhicules ont été extirpés. Il y en avait quelques-uns qui ne voulaient pas être touchés ni remorqués», explique Mike Burshall, remorqueur et propriétaire de la compagnie Burshall en entrevue à TVA Nouvelles.

«Mes gars étaient seuls, sans aide de la SQ ni du ministère des Transports du Québec. Ils faisaient pitié. Ils avaient besoin d’aide. On avait besoin d’une charrue et du MTQ pour la sécurité de mes employés et de la SQ pour donner l’ordre de sortir les camions. On est seuls à négocier avec le client. Le camionneur ne veut pas payer et je le comprends», poursuit M. Burshall.

Au total, 300 véhicules ont été bloqués pendant plus de 12 heures sur l’autoroute 13 en direction sud dans le secteur de Dorval, dans la nuit de mardi à mercredi. Les deux chauffeurs sur place prétextaient que leur camion fonctionnait bien et que la faute revenait aux déneigeurs.

«La SQ n'a pas fait son travail et n'a pas forcé les camionneurs à être remorqués», nous dit le remorqueur responsable du secteur de l’autoroute 13.

C’est seulement la SQ qui peut donner l'ordre de procéder à un remorquage, mais comme le mentionne M. Burshall, personne n’était sur les lieux pour les aider.

«J’ai dit à mon employé de sortir tout ce qu’il pouvait faire. On va s’arranger pour les paiements et ceux qui sont pris, on va appeler la SQ. Nous n’avons pas le pouvoir de forcer un client à être remorqué», poursuit-il.

La SQ enquête présentement sur les deux camionneurs qui seraient à l’origine de l'embouteillage et qui auraient refusé de se faire remorquer disant qu'ils n'avaient «pas à être tenus responsables».

L’enquête pourrait mener vers des accusations criminelles ou des accusations d’entrave au travail des policiers.

Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé la tenue d’une «enquête externe» concernant le cafouillage des automobilistes coincés sur l’autoroute 13.