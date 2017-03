Le BST dépêche une équipe à Saint-Bruno

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs à Saint-Bruno pour faire la lumière sur la collision en plein ciel de deux avions.

Envoie une équipe à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) suite à une collision en vol https://t.co/FqjfullN8z — BST du Canada (@BSTCanada) March 17, 2017

L'organisme gouvernemental a confirmé que les deux avions impliqués sont des Cessna 152 exploités par Cargair.

«D’après nos renseignements, ça s’est produit à 12h38», a précisé le porte-parole du BST, Chsris Crepski, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les deux enquêteurs partaient de Dorval en début d’après-midi.

«Rendus sur le site, nos enquêteurs vont examiner les épaves, faire un relevé du site, interroger des témoins, chercher des renseignements de la compagnie concernant la formation des pilotes et les dossiers d’entretien des aéronefs. On va aussi chercher les renseignements de Nav-Canada concernant les données radar, les communications entre les avions et les services de contrôle de trafic aérien, ainsi que la météo», détaille M. Crepski.

Rappelons que le BST «mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipeline, ferroviaires et aéronautiques» et que son seul but est de promouvoir la sécurité des transports».