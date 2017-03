Le Tribunal administratif du travail rejette la plainte du syndicat

La Ville de Rosemère a obtenu raison devant le Tribunal administratif du travail (TAT) relativement au litige qui l’opposait au Syndicat des pompiers depuis qu’elle a fermé son service de protection incendie pour le donner en sous-traitance à la municipalité de Blainville.

Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 - FTQ, alléguait que la Ville de Rosemère avait contrevenu au Code du travail «en portant atteinte à leur liberté d'association et en commettant une entrave aux activités syndicales», peut-on lire dans la décision du TAT datée de jeudi.

Le syndicat demandait notamment le maintien du service des incendies de Rosemère, la réintégration des pompiers licenciés ainsi que des dédommagements financiers.

Dans son jugement le Tribunal administratif du travail a qualifié de «réels et pertinents» les motifs économiques invoqués pour la fermeture du service incendie et la conclusion d’une entente avec Blainville en mars 2016.

La Ville de Rosemère dit souhaiter que la décision du Tribunal administratif du travail «mette un terme au processus judiciaire».