L'homme accusé d'avoir tué sa conjointe demandera sa libération

L’homme accusé d’avoir tué sa conjointe dans un CHSLD dans ce qui a tout l’air d’un crime par compassion demandera à être remis en liberté en attendant son procès.

«C’est un cas où, clairement, nous allons demander sa libération bientôt», a expliqué Me Elfriede Duclervil de la défense alors que Michel Cadotte revenait à la cour ce vendredi.

Cadotte, 55 ans, est accusé du meurtre au second degré de sa conjointe Jocelyne Lizotte, le 20 février dernier. Mme Lizotte, 60 ans, souffrait d’Alzheimer, mais selon des proches, sa demande d’aide médicale à mourir lui avait été refusée.

Cadotte, qui avait pris soin de sa conjointe pendant des années, aurait mis fin à ses jours avant d’être arrêté par la police. Il est détenu depuis.

Soutien

L’accusé est détenu depuis presque un mois, mais il est toujours sous le choc causé par les événements, selon son avocate.

«Visiblement, il est secoué et très émotionnel, a déclaré Me Duclervil. Mais le soutien qu’il a de sa famille et de celle de Mme Lizotte l’aide beaucoup.»

L’avocate compte d’ailleurs sur ce soutien pour motiver la demande de libération sous caution.

«Avec la position des familles, nous ne voyons pas comment M. Cadotte peut représenter un danger pour la société, a-t-elle dit. Et je ne vois pas comment quelqu’un qui connaît le dossier pourrait conclure que ce serait choquant qu’il soit remis en liberté d’ici au procès.»

Étiquette

Me Duclervil a d’ailleurs ajouté qu’éventuellement, la justice devra se prononcer sur le cas de Cadotte.

«Si on parle d’aide à mourir, on parle de compassion, de tolérance, de dignité, a-t-elle dit. Et quand on additionne le tout, ça ne donne pas un meurtre. Présentement, M. Cadotte est accusé de meurtre, mais la société devra éventuellement mettre une étiquette sur cet acte allégué.»

D’ici la prochaine audience, la Couronne devra remettre un rapport médical concernant l’état de santé de la victime avant son décès dans un CHSLD du Sud-Ouest. La défense annoncera alors si elle demandera la tenue d’une enquête préliminaire ou si elle ira directement à procès.