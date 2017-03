L'incapacité à anticiper au coeur du problème

Le cafouillage majeur sur l’autoroute 13 dans la nuit de mardi à mercredi est dû, selon l’ancien directeur-général adjoint de la Sûreté du Québec Marcel Savard, à l’incapacité à anticiper des responsables.

«L’anticipation est une des compétences majeures des gestionnaires de toutes les organisations (...) quand arrive la situation dans son pire moment et que l’alerte est activée il est trop tard», lance M. Savard.

«Si j’avais des gestionnaires qui travaillaient pour moi qui n’étaient pas capables d’anticiper ce à quoi nous allons faire face et de me briefer au moment opportun il y avait des problèmes, soit on changeait de gestionnaire, soit on leur donnait de la formation», ajoute l’ex-haut gradé.

Manque de leadership

Marcel Savard dénonce aussi avec véhémence un manque de leadership au sein des forces policières et gouvernementales.

«L’autre qualité essentielle qui me semble déficiente c’est le leadership», dit-il.

«Ça prend quelqu’un qui prend des décisions, qui met ses culottes et qui avise au temps opportun, mais on est actuellement dans un mode de conciliation, de coordination, de communication et quand arrive le temps de gérer des crises, on ne permet pas à personne d’avoir le leadership nécessaire pour prendre des décisions», conclut l’ancien directeur-général adjoint.