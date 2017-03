Préparatifs du Snowmission

Le rendez-vous annuel de la planche à neige style libre prend son envol au Parc du Mont-Comi à Saint-Donat-de-Rimouski. L’événement qui existe depuis douze ans attend au cours de la fin de semaine des milliers de participants.

Planchistes amateurs et professionnels du sport seront présents pour prendre part aux compétitions.

«Chaque année, on essaie d’innover en créant vraiment un parcours spécifique pour la compétition, donc c’est une section de trois modules dont un module saut quand même assez imposant. On a une équipe qui travaille là-dessus depuis le début de la semaine pour offrir aux compétiteurs un parcours de haute classe », explique le promoteur du Snowmission, Patrick Trottier.

La relève est aussi une priorité pour les organisateurs qui ont prévu une place toute spéciale pour les jeunes et même les tout-petits qui veulent s'initier à la planche à neige, un sport qui attire de plus en plus d'adeptes

«La journée du dimanche on a une compétition dans le parc à neige spécialement pour les jeunes de la relève du coin », ajoute Patrick Trottier.

Sur une période de trois jours se succèdent activités, compétitions, ateliers, tournois et spectacle dans une programmation entièrement créée pour les passionnés du sport.