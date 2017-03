Quels sont les emplois les mieux payés au pays?

L’un des plus grands sites de chercheurs d’emplois au Canada, Indeed.com vient de dresser la liste des emplois les plus payants au pays. La liste surprend, particulièrement dans la métropole québécoise.

Les données ont été colligées selon le salaire moyen par emploi de 2015 à février 2017 dans cinq grandes villes soit Toronto, Vancouver, Montréal, Edmonton et Calgary.

Les professions médicales dominent le palmarès dans quatre des cinq villes, alors que les professions technologiques s’imposent à Montréal.

La profession d’ingénieur logiciel principal, par exemple, trône avec un salaire annuel de 137 568$. Viennent ensuite, ingénieur de fabrication principal (109 424$), architecte logiciel (108 213$) et administrateur de bases de données (107 309$).

«Vu son secteur technologique en pleine effervescence, Montréal compte dans sa liste des emplois les plus payants des professions technologiques. Les ingénieurs logiciels, les architectes logiciels et les développeurs Ruby on Rails sont particulièrement bien rémunérés dans la métropole québécoise», explique la directrice générale d’Indeed Canada, Jodi Kasten.

À l’opposé, à Toronto, ce sont les emplois qui nécessitent des études postsecondaires avancées qui arrivent au sommet de la liste, et ce, surtout dans le domaine médical.

«Et comme la ville est la capitale financière du Canada, pas étonnant que les professionnels de la finance figurent également dans la liste», ajoute M. Kasten.

En effet, les cardiologues (287 042$), radiologues (265 664$), ceux qui sont le mieux rémunérés, et ceux qui occupent le poste de vice-président au développement des affaires (151 511$), et estimateur en chef (146 362$) ne sont pas loin derrière.

À Edmonton, ce sont les médecins qui sont les mieux rémunérés, mais ils sont aussi suivis des directeurs de travaux de construction et chefs de chantier.

«C’est peut-être dû au rebond de l’immobilier », avance Mme Kasten.

Montréal (Emploi / Salaire moyen)

Ingénieur logiciel principal 137 568 $

Ingénieur de fabrication principal 109 424 $

Architecte logiciel 108 213 $

Administrateur de bases de données 107 309 $

Directeur, Affaires réglementaires 92 736 $

Directeur fiscal 89 215 $

Développeur Ruby on Rails 88 995 $

Ingénieur aux activités de développement 86 945 $

Architecte 86 915 $

Ingénieur mécanique 86 910 $

Toronto

Cardiologue 287 042 $

Radiologue 265 664 $

Professeur agrégé 250 107 $

Oncologue 235 443 $

Médecin 191 020 $

Vice-président, Finances 169 027 $

Médecin en chef 156 319 $

Vice-président, Développement des affaires 151 511 $

Estimateur en chef 146 362 $

Directeur, Comptabilité 144 123 $

Vancouver

Urgentologue 290 444 $

Pédiatre 229 513 $

Vice-président, Finances 142 022 $

Chef de produit principal 126 927 $

Architecte d’entreprise 126 080 $

Directeur, Développement 124 632 $

Directeur en génie logiciel 124 399 $

Avocat 123 027 $

Ingénieur logiciel principal 119 355 $

Directeur, Approvisionnement 117 434 $

Edmonton

Médecin 236 155 $

Chef de projet principal 124 835 $

Directeur, Finances 117 923 $

Représentant commercial 109 505 $

Directeur de travaux de construction 108 364 $

Chef de chantier 107 700 $

Architecte logiciel 104 644 $

Directeur d’usine 102 931 $

Estimateur principal 102 446 $

Directeur, Technologies de l’information 96 953 $

Edmonton

Médecin 227 036 $

Modélisateur financier 165 062 $

Directeur, Développement des affaires 142 563 $

Omnipraticien 120 635 $

Directeur fiscal 119 237 $

Chef de projet principal 117 080 $

Représentant commercial 115 086 $

Directeur de travaux de construction 113 720 $

Chef de chantier 113 716 $

Directeur, Assurance de la qualité 110 830 $