Un équipement qui aurait pu être utile lors de la tempête

Si des automobilistes s'étaient retrouvés en péril à Trois-Rivières lors de la forte tempête de neige qu'on vient de connaître, un nouvel équipement auraient pu permettre aux services d'urgence de la municipalité de se rendre jusqu’à eux pour les secourir.

Les pompiers trifluviens viennent en effet de s'équiper d'un véhicule tout terrain, chenillé tractant une remorque-ambulance.

L'équipement mobile est d'ailleurs désigné comme une «snowbulance». Il peut se mouvoir en condition de neige molle comme durant une tempête. Le véhicule est doté d'un GPS, de raquettes, d'une scie et d'un treuil. La remorque chauffée et éclairée peut contenir une civière ou, autrement, facilement entasser quatre ou cinq personnes. En voyant le tragique évènement survenu près de Montmagny ou deux hommes ont péri coincés dans leur camionnette, les pompiers trifluviens n'ont pas été sans se demander si leur engin aurait pu faire la différence.

«Avec l'équipement qu'on a, on a quand même accès à plusieurs possibilités, à plusieurs types de terrains. Je pense qu'au moins on aurait pu tenter l'intervention. À savoir si on l'aurait réussi je ne peux rien confirmer», avance le capitaine Yannick Éthier, du service d'incendie de Trois-Rivières.

En voyant venir la tempête le service trifluvien avait mis en place des mesures pour ne pas être pris au dépourvu. Les effectifs avaient été doublés dans les casernes périphériques.

Avec ce qu'on a vu sur d'autres routes et autoroutes du Québec il est assuré que la «snowbulance» occupera une place de première importance dans le plan d'urgence lors d'un prochain blizzard annoncé.