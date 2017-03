Une adolescente de 17 ans disparue à Laval

Les policiers de Laval sont à la recherche d’une adolescente de 17 ans qui a quitté son domicile lundi dernier.

Gabrielle Dubuc, 17 ans, n’est jamais rentrée chez elle depuis le 13 mars. Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité, a indiqué le Service de police de Laval.

L’adolescente mesure 1 m 70 (5' 7"), pèse 64 kg (143 livres), a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir avec un capuchon à fourrure et un jeans bleu.

Les policiers croient qu’elle pourrait se trouver à Montréal ou à Laval.

Quiconque l’aperçoit peut communiquer avec les autorités via le 450 662-INFO (4636) ou au 911.