Une mère écope de trois ans de prison pour avoir secoué son bébé

Une mère indigne a écopé de trois ans de prison pour avoir secoué sa fille de cinq semaines qui en gardera des retards physiques et psychologiques toute sa vie.

«Les circonstances des événements sont très tristes», a déclaré d’emblée la juge Sylvie Kovacevich, avant de condamner l’accusée de 25 ans, vendredi au palais de justice de Montréal.

Le drame est survenu en décembre 2011. La mère – que l'on ne peut nommer, afin de protéger l’identité de la victime – avait été réveillée par les pleurs de son bébé. Quand sa fille a refusé de boire son biberon, la mère s’est dit qu’elle se faisait «niaiser» et l'a secouée à quatre reprises.

«L’accusée a alors demandé à la petite si elle avait fini de pleurer», a expliqué Me Anne Gauvin, de la Couronne.

Quelques jours après, alors que le bébé vomissait, la mère indigne l’a de nouveau secoué. Ce n’est que quelques jours plus tard que le père, inquiet de voir son enfant vomir et respirer difficilement, l’a amenée à l’hôpital.

«Le diagnostic était clair, l’enfant était victime du syndrome du bébé secoué», a expliqué la juge.

Remords

La mère a d’abord tenté de jeter le blâme sur le père, pour ensuite dire que le bébé était tombé du lit. Elle a finalement tout avoué et plaidé coupable de voies de fait graves.

«L’accusée était impulsive et elle manquait d’habileté parentale», a noté la juge, qui a retenu ses remords «apparemment sincères».

La mère a d’ailleurs assuré qu’après sa peine de prison, elle comptait reprendre sa vie en main. «Je ne veux pas que ça se reproduise», a-t-elle dit. Encore aujourd’hui, la petite a des problèmes de paralysie, ainsi que des retards de croissance et d’apprentissage. Elle doit apprendre le langage des signes, qui devrait l'aider à cheminer dans la vie.

«À cet âge, ça frappe l’imaginaire, on est dans le moment le plus vulnérable de la vie», a commenté Me Gauvin, qui avait suggéré la peine conjointement avec Me Ève Bérubé St-Pierre, de la défense.

Une fois sortie de prison, la mère devra se soumettre à deux ans de probation.