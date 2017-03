«Ce sont eux qui m’ont contactée» - Anne-Marie Losique

À la fin du mois dernier, on apprenait que l’entreprise Vanessa Media, dirigée par Anne-Marie Losique, avait conclu une entente avec Hustler, propriété du célèbre Larry Flynt.

Hustler est une entreprise spécialisée dans le divertissement pour adultes, avec entre autres des chaînes télé, secteur que connaît très bien Anne-Marie Losique. «C’est très excitant la façon dont cette entente est arrivée, parce que ce sont eux qui m’ont contactée et non le contraire», explique la femme d’affaires avec une certaine fierté.

Elle confiera également que les approches ont été faites au moment même où elle réalisait une entente avec le groupe Vivid, autre gros joueur de l’industrie du divertissement pour adultes. «Ça s’est passé il y a deux ans et, pour ceux qui ne s’en souviennent pas, j’ai passé une entente avec Vivid pour que Vanessa TV devienne Vivid TV. Ç’a été une grande force pour moi et ça m’a beaucoup aidée dans mes négociations. Je me disais que, dans le fond, si ça ne fonctionnait pas avec Vivid, j’ai toujours Hustler de toute façon, et vice versa. Ça m’a permis de créer un certain rapport de force sans que personne le sache, parce qu’on n’avait pas le droit derévéler quoi que ce soit.»

Les ententes ont été conclues à quelques jours d’intervalle. Anne-Marie Losique a ensuite choisi de développer Vivid TV de ce côté-ci de la frontière, puis a oeuvré à lancer

Hustler TV Canada. Il n’y a pas que les compagnies Hustler et Vivid qui se sont intéressées à l’entreprise d’Anne-Marie Losique. Cette dernière révélera du bout des lèvres durant l’entrevue que le groupe Playboy et le producteur français Marc Dorcel ont aussi tenté de s’associer avec elle.

Rencontre avec Larry Flynt

Anne-Marie Losique a négocié avec Hustler par l’entremise d’un dirigeant de la boîte, et c’est quand tout a été ficelé qu’elle a rencontré la légende qu’est Larry Flynt. Le hasard a voulu que les bureaux d’Hustler soient situés à quelques rues seulement de l’appartement d’Anne-Marie Losique, à Los Angeles. «Larry Flynt passe quelques heures à ses bureaux pratiquement tous les jours. Hustler est une méga-entreprise, mais c’est encore un peu dirigé de façon familiale, dans le sens où Larry Flynt s’occupe de tout. Tout le monde se rapporte à lui.»

Lors de l’une de ses visites au siège social de l’entreprise, on a offert à Anne-Marie Losique de rencontrer Larry Flynt en chair et en os. «Il a un très grand bureau, mais c’est complètement rococo. Il y a des sculptures et des motifs partout. C’est excessif. Il faut quasiment se tracer un chemin, zigzaguer pour arriver jusqu’à son bureau où tout est de couleur or. Je ne suis pas souvent impressionnée, mais là, je dirais que oui. Larry Flynt est un mythe.»

Mythe ou pas, l’homme a d’étonnantes manières. «En arrivant, il m’a demandé si je souffrais d’un rhume, en raison de ma poitrine. Disons que c’est d’une autre époque. Il claque encore les fesses des filles. C’est vraiment d’une autre époque», dit Anne-Marie Losique en éclatant de rire. Elle conclut en disant que l’homme a malgré tout été très sympathique et qu’il est un symbole d’autorité. La femme d’affaires a même eu droit à une autre rencontre avec Larry Flynt, car il a accepté qu’on tourne dans son bureau pour les besoins du documentaire «L’American Dream» de Josélito Michaud.

Et l’amour?

«C’est tellement désastreux ces temps-ci», lance en riant Anne-Marie Losique quand on lui parle de sa vie amoureuse. En général, durant l’année, elle passe chaque mois deux semaines à Montréal et deux semaines dans la Cité des anges. C’est d’ailleurs dans un restaurant de Los Angeles qu’elle a rencontré un homme. «Je le vois à temps partiel, si vous voulez tout savoir.» En insistant, elle nous avouera que c’est un homme d’affaires et qu’il n’y a rien de sérieux entre eux. «C’est le meilleur amant du monde, mais juste un amant.»

Hustler TV Canada sera disponible à compter du 21 mars.