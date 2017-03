Des inondations catastrophiques au Pérou

Le phénomène météorologique El Niño qui frappe actuellement les côtes péruviennes a fait au moins 65 morts et plus de 72 000 sinistrés depuis le début de l'année, et le gouvernement a annoncé vendredi une aide de 760 millions de dollars.

Les fortes pluies, provoquées par le réchauffement des eaux de l'océan Pacifique au nord du Pérou et l'absence de vents depuis l'Équateur, ont affecté en tout 567 551 personnes, qui ont souffert de dommages plus ou moins importants, les sinistrés ayant eux perdu tout ou partie de leur logement.

AFP

La capitale Lima s'est réveillée dans le chaos vendredi, des habitants se retrouvant coincés par la montée des eaux, alors qu'ils sont aussi menacés par une pénurie d'eau potable.

Les inondations ont obligé les autorités à transférer le fondateur et dirigeant de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux, Abimael Guzman, depuis sa cellule située dans la base navale de Callao (ouest), vers une autre prison.

AFP

Le gouvernement a annoncé qu'il débloquera 2 500 millions de soles (760 millions de dollars) pour reconstruire les zones affectées dans tout le pays.

Les pluies qui ont frappé le Pérou ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avaient connues le pays lors du dramatique El Niño de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort.

AFP

Le pire phénomène El Niño au Pérou a été celui de l'hiver 1982-1983, lors duquel 9 000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies, avec une chute de 11,6% du PIB du pays.