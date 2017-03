Le grand retour des Backstreet Boys

Les Backstreet Boys provoqueront de nouveau les applaudissements et les cris hystériques de leurs fans en s’installant de façon permanente au Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas. Retour sur un phénomène mondial qui a démarré... au Québec!

Huit albums studio, une trentaine de singles, plus de 20 ans de carrière, des millions de fans partout dans le monde... Originaires de la Floride, les Backstreet Boys demeurent à ce jour le boy band le plus lucratif de l’histoire de la musique, surclassant les Jackson 5 et les New Kids on the Block! Et leur pouvoir d’attraction est toujours palpable: l’automne dernier, les médias dévoilaient que le quintette formé de Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean et Kevin Richardson s’établirait à Las Vegas pour un spectacle permanent au Planet Hollywood, suivant ainsi les traces de Céline Dion, Elton John, Jennifer Lopez, le Cirque du Soleil et Britney Spears.

Une histoire d’amour avec le Québec

• C’est sur la rive sud de Montréal, à l’International de montgolfières de Saint-Jean sur-Richelieu de 1996, que les BSB ont donné leur tout premier concert d’envergure devant 85 000 personnes. VJ pour MusiquePlus, Véronique Cloutier suit alors le groupe pendant tout le week-end, offrant un accès inédit aux cinq chanteurs.

• Le coup de foudre est instantané: alors qu’ils sont encore inconnus dans le reste du monde, le Québec leur ouvre grand les bras et les catapulte au sommet de la gloire.

• Ils enchaînent rapidement les albums... et les ventes! Leurs tournées sont un véritable raz-de-marée: ils battent un record mondial en vendant 765 000 billets en moins d’une heure pour leur tournée de 2000-2001.

• Si les projets individuels des cinq membres offrent des résultats mitigés, le groupe reste en contact au fil des années et continue de répondre aux demandes de ses adeptes les plus fidèles.

• En 2013, les BSB organisent un grand événement de célébration à Hollywood, retransmis dans le monde entier sur internet. Plusieurs extraits de leur nouvel album, «In a World Like This», ainsi que la bande-annonce du film-documentaire de leur carrière prévu pour 2014, sont au rendez-vous.

• «In a World Like This» est le huitième et dernier album du groupe. Attestant de la loyauté exceptionnelle de ses admiratrices, il a occupé le top 5 aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, à Taïwan et au Japon!

• En plus du spectacle permanent à Las Vegas, Nick Carter poursuit sa téléréalité «I Heart Nick Carter» portant sur sa relation avec sa femme, Lauren Kitt Carter. Les tourtereaux seraient d’ailleurs en train d’enregistrer un album en duo à paraître bientôt.

25 vérités sur les BSB

1. La naissance officielle du groupe remonte au printemps 1993. Les BSB font alors la première partie du spectacle de Shamu, l’épaulard-vedette de SeaWorld Orlando. Kevin, le plus vieux du groupe, a 22 ans, alors que Nick, le plus jeune, a 13 ans.

2. Le groupe a été découvert par Donna Wright, celle qui est aussi derrière le succès des New Kids on the Block et de *NSYNC.

3. Malgré ses origines américaines, le groupe a d’abord connu la popularité au Canada puis en Europe. Lancé en 1996, leur premier album éponyme ne remporte pas un grand succès aux États-Unis, mais les publics québécois et européen tombent instantanément sous le charme. Il faudra attendre la sortie du deuxième album, «Backstreet’s Back», en 1997, pour que les États-Unis soient finalement sous l’emprise du quintette.

4. Le nom des Backstreet Boys vient du Backstreet Market, un célèbre marché aux puces d’Orlando où se réunissent les jeunes et les grands groupes américains: Beach Boys, Boyz II Men...

5. Les BSB ont été bannis de trois grands hôtels européens parce que leurs fans étaient jugés trop hystériques et bruyants.

6. Kevin et Brian sont cousins. La mère de Kevin est la petite soeur du père de Brian.

7. Avant de se joindre aux BSB, Kevin a perfectionné son jeu d’acteur en interprétant Aladdin et un Ninja Turtle à Walt Disney World. Il a aussi été mannequin pour Versace.

8. AJ a six ans la première fois qu’il monte sur une scène. Il incarne alors un des sept nains de Blanche-Neige dans un théâtre de Floride.

9. Considéré comme le meilleur danseur du groupe, Howie est le seul ayant suivi des cours de danse professionnelle. Enfant, il faisait même partie d’une troupe de ballet pour garçons.

10. En 1998, ils écrivent «I Want It That Way», qui deviendra non seulement leur plus gros hit, mais qui récoltera aussi le titre prestigieux de la chanson de boy band la plus populaire de tous les temps. Leur quatrième opus, Black & Blue, a pour sa part fracassé le record des ventes mondiales.

11. Nick aurait un certain talent artistique. Lorsque le groupe était en tournée, il s’amusait à tracer le portrait des autres membres en dessin animé. 12 Stan Lee, le créateur de Marvel, a transformé le groupe en superhéros de bande dessinée le temps d’un numéro de magazine. Intitulée «Backstreet Project», la publication aurait été imprimée en 2000 et était disponible pour la vente lors des spectacles du band. Avis aux collectionneurs!

13. AJ est un véritable maître aux fourneaux. Sa spécialité? La sauce à spaghetti!

14. Enfant, Nick faisait parfois de la figuration. On peut d’ailleurs l’apercevoir dans le film «Édouard aux mains d’argent» avec Johnny Depp. Il y incarne un gamin jouant dans la rue.

15. Avant d’entrer dans le groupe, Howie avait pour nom d’artiste Tony Donetti. Il utilisait ce nom pour sa carrière d’acteur, dans les publicités et dans quelques films. On peut notamment le voir dans «Portrait craché d’une famille modèle» (1989).

16. Coquet et amateur de mode, Brian craque pour Banana Republic, la marque-vedette de sa garde-robe.

17. Kevin était sur le point d’entrer dans les forces de l’air américaines avant de se joindre au groupe des BSB.

18. La plus folle dépense de Nick après être devenu une superstar de la musique? Il a acheté une nouvelle maison pour toute sa famille en Floride.

19. Après le Black & Blue Tour en 2002, les Backstreet Boys décident de faire une pause pour que chacun puisse se consacrer à ses projets personnels. Brian épouse l’actrice Leighanne Wallace, rencontrée lors du tournage du clip «As Long As You Love Me». Le couple a un garçon, Baylee Waylee Thomas Littrell. Pour sa part, Kevin convole avec sa compagne de longue date, Kristin, alors que Nick sort un album solo intitulé «Now or Never», AJ se produit sous le pseudo de Johnny No Name et Howie se consacre à la fondation qu’il a créée en hommage à l’une de ses soeurs qui est décédée d’un lupus.

20. Les Backstreet Boys peuvent se vanter d’avoir tenu la route même après le départ d’un membre fondateur, un exploit rarissime chez les groupes de musique contemporains. Nick, Brian, AJ et Howie ont ainsi continué l’aventure après le départ de Kevin, avant que ce dernier ne réintègre la formation deux albums plus tard, en 2012.

21. En 2008, l’ex-gérant des Backstreet Boys et de *NSYNC, Lou Pearlman, a été condamné à purger une peine de 25 ans de prison. La sentence est liée à quatre accusations fédérales pour fraude. Dans le passé, l’homme aurait aussi fait l’objet de recours juridiques entamés par la plupart des groupes de musique qu’il représentait.

22. En 2011, AJ confirmait être entré en cure de désintoxication. Le chanteur se battait depuis de nombreuses années contre ses dépendances. Il a déjà suivi un programme spécialisé en 2001 et en 2002 pour ses problèmes d’alcool et de consommation de cocaïne.

23. Les Backstreet Boys ont vendu plus de 130 millions de disques au cours de leur carrière. Ils sont, à ce jour, le boy band le plus vendeur de tous les temps.

24. Au fil des années, les Backstreet Boys se sont affiliés à plusieurs marques, incluant Old Navy, Burger King et Sears.

25. Leur nouveau spectacle en résidence permanente s’intitulera «Backstreet Boys: Larger Than Life». Les Backstreet Boys prendront la relève de Britney Spears, qui est en résidence permanente au Planet Hollywood Resort & Casino depuis quatre ans.

Elle y offrira ses derniers concerts cet automne.