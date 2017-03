Les citoyens manifestent contre Anacolor

Environ 250 personnes ont marché dans les rues de Cap-Rouge pour mettre de la pression sur l’usine de peinture Anacolor, dont les odeurs de solvant empêchent parfois les enfants de sortir à la récréation.

Les citoyens ne sont pas rassurés dans le dossier Anacolor, même si les données du ministère de l’Environnement présentées vendredi révèlent que les émanations de composés organiques volatils respectent les normes environnementales.

«L’usine était au courant que le ministère allait venir prendre des échantillons. Je trouve ça questionnable. L’usine pouvait très bien diminuer sa production. Est-ce qu’on a le vrai portrait? Moi, je ne suis pas convaincue», a dit l’organisatrice de la marche, Marie-Claude Rousseau.

Le député de la Peltrie à la Coalition Avenir Québec, Éric Caire, croit aussi qu’il faut se méfier d’un seul résultat favorable, après huit avis de non-conformité.

«Comment peut-on arriver à un tel résultat un mois plus tard? Est-ce que Anacolor a levé le pied? Est-ce que les échantillons ont été pris dans des contextes représentatifs?», s’est-il questionné lors de la marche, en précisant que de forts vents ou de la pluie peuvent influencer les résultats.

La citoyenne Karine Pinard de Cap-Rouge a pris part à la manifestation avec sa fille Lili-Rose Lévesque. Cette dernière fera son entrée en maternelle à l'école Marguerite-D'Youville, un des établissements affectés par les odeurs, l’année prochaine. «Je crois que c’est important de venir ici pour faire de la pression pour que ça change, que les enfants à l’école respirent du bon air et qu’ils puissent aller à la récréation comme tous les autres élèves des autres écoles», a-t-elle dit.

Mathieu Henri, un autre résident du secteur, est également inquiet pour le futur de ses deux filles, respectivement âgées de deux ans et demi et d’un an. «On a tous entendu l’histoire que les enfants étaient obligés de rester à l’intérieur pour la récréation. Ce n’est pas le genre de trucs qui arrivent à nos enfants», a-t-il déploré.