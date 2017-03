Qui sont les reines de Hollywood?

La capitale du cinéma regorge d’actrices talentueuses, mais seules quelques-unes d’entre elles peuvent prétendre à la gloire et aux cachets faramineux qui sont l’apanage des grandes vedettes. Voici les membres de la gent féminine qui règnent sur l’industrie du cinéma.

Meryl Streep

Donald Trump est assurément le seul à penser que cette grande actrice est surévaluée. D’un rôle à l’autre, Streep se métamorphose et continue de prouver que les femmes d’âge mûr ont plus que jamais leur place au cinéma. Elle est l’exception qui confirme la règle.

Amy Adams

La vedette du film «Arrival» n’e s t peut-être jamais parvenue à mettre la main sur un oscar en dépit de cinq nominations, mais ça ne saurait tarder, puisqu’elle décroche régulièrement des rôles substantiels qui mettent son talent en valeur.

Jennifer Lawrence

Celle qu’on surnomme J.Law a empoché 46 millions de dollars pour la seule année 2016, ce qui fait d’elle l’actrice la mieux payée du monde. Égérie de Dior, cette «girl next door» a vu son talent récompensé par de nombreux prix prestigieux. Il va sans dire que les producteurs se l’arrachent.

Melissa McCarthy

Cette actrice au sourire irrésistible est la preuve vivante qu’une allure de mannequin n’est pas obligatoire pour connaître du succès à Hollywood. Les comédies dans lesquelles elle a tenu la vedette, comme «The Boss» et «Ghostbusters», ont séduit de nombreux cinéphiles.

Angelina Jolie

La qualité de son jeu lui permet d’exiger plus de 15 millions de dollars par film. Quand elle n’oeuvre pas devant la caméra, cette mère de six enfants s’adonne à la réalisation et parcourt le monde en tant qu’ambassadrice de l’ONU.

Scarlett Johansson

Selon le magazine «Forbes», la vedette de 32 ans est l’actrice la plus rentable de Hollywood. Johansson, qui a connu la gloire très jeune grâce au film «The Horse Whisperer», est l’une des rares enfants-stars à avoir réussi son passage à l’âge adulte devant la caméra.

Des étoiles à surveiller!

Emma Stone

Lauréate de l’oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour «La La Land», Emma risque de voir sa carrière démarrer en flèche. Déjà bien connue des cinéphiles, elle peut désormais aspirer aux rôles dramatiques dont rêvent toutes les grandes actrices.

Amanda Seyfried

L’année 2017 sera marquante pour celle qui, en plus de donner naissance à son premier enfant, verra cinq des films dans lesquels elle a joué prendre l’affiche. À la fois chouchoute des cinéastes et des créateurs de mode, la star de 32 ans trônera bientôt parmi les plus grands.

Margot Robbie

Celle qui a connu la gloire en incarnant l’épouse flamboyante du personnage joué par Leonardo DiCaprio dans le film «The Wolf of Wall Street» commence tout juste à montrer l’étendue de son talent. La jeune Australienne campera prochainement la patineuse Tonya Harding.

On ne les voit plus!

Demi Moore

Si ses beaux jours au cinéma appartiennent au passé, Demi Moore, qui peut compter sur une fortune évaluée à 150 millions de dollars, accepte de petits rôles, histoire de garder la forme.

Catherine Zeta-Jones

Où est passée la vamp qui séduisait Richard Gere dans le film «Chicago»? Minée par une santé vacillante (elle est bipolaire) et de nombreux problèmes conjugaux, l’actrice galloise a vu sa carrière piquer du nez au cours de la dernière décennie.

Cameron Diaz

La belle blonde, qui n’a aucun projet professionnel pour l’année à venir, est victime de ce qui a longtemps fait son succès: son apparence. Aujourd’hui âgée de 44 ans, elle ne peut plus compter sur les rôles de jeunes femmes séduisantes qu’elle incarnait autrefois avec brio.