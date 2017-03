Un vrai miracle qu’un pilote soit en vie

Le seul survivant de la collision entre deux avions survenue aux Promenades Saint-Bruno, vendredi midi, peut s'estimer chanceux d’être en vie.

«L’autre pilote est chanceux d’être en vie, parce qu’un avion qui perd sa portance, ça tombe comme une roche», explique Guy Pomerleau, témoin de l’accident et pilote expérimenté. «Tu perds de 300 à 500 pieds même si tu es en contrôle de l’avion. Quand tu n’as plus de moteur, tu ne peux plus reprendre le contrôle de l’avion. C’est impossible. Ça devait être effarant.»

Jennyfer Tremblay, TVA Nouvelles

Samuel Camiré, Mon Topo

JOEL LEMAY/AGENCE QMI Une collision entre deux avions en plein vol a fait au moins un mort, à Saint-Bruno-de-Montarville. Un premier avion s'est écrasé dans le stationnement. Le deuxième s'est retrouvé sur le toit du centre commercial, dans le secteur des Promenades Saint-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada, vendredi le 17 mars 2017. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Marie-Anne Lapierre, TVA Nouvelles

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Deux petits avions sont entrés en collision en plein vol au-dessus des Promenades Saint-Bruno, à Longueuil, le vendredi 17 mars 2017. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

TVA Nouvelles

Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles

Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles

Agence QMI

Marie-Anne Lapierre, TVA Nouvelles

Marie-Anne Lapierre, TVA Nouvelles

TVA Nouvelles La scène de la collision entre deux avions Promenades Saint-Bruno vue du ciel

Attablé avec des amis aux Promenades Saint-Bruno, cet ancien militaire n’a pas hésité à tenter de sortir le pilote de l’avion qui s’est écrasé dans le stationnement lorsqu’il a entendu un gros bruit.

«C’était à 50 pieds du restaurant. Avec mon expérience, j’ai vu que c’était un avion en voyant l’inscription Cargair sur la queue, raconte-t-il à TVA Nouvelles. Le corps était encastré dans le cockpit. J’ai vu une main. J’ai tenté de prendre un pouls, mais je n’avais rien. J’étais un peu sur mes gardes parce que ça sentait le kérosène. Je le savais que la personne n’était pas en vie parce que le corps était plié en deux», ajoute M. Pomerleau.

Un langage international

L’hypothèse du manque de communication soulevée par plusieurs n'est pas celle privilégiée par le pilote expérimenté, surtout après les quatre contacts de la tour de contrôle.

«Il y a une phonétique en aéronautique justement pour clarifier les lettres, peu importe la langue (Alpha, Bravo, Charlie). Quand tu es pilote, tu retiens ton "Call sign" [identifiant]. S’il ne l’a pas entendu, c’est soit que sa radio était en panne ou il arrivait de la zone d’entraînement, alors tu es sur une fréquence différente», explique-t-il.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d'enquêteurs à Saint-Bruno pour faire la lumière sur la collision en plein ciel de deux avions.

L'administration des Promenades Saint-Bruno a décidé de fermer ses magasins pour la journée.