«La Voix Junior II»: Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky de retour!

Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky vont reprendre leur fauteuil de coach pour la seconde saison de «La Voix Junior», l’automne prochain. L’émission sera toujours animée par Charles Lafortune, avec la présence de Maripier Morin en tant que grande sœur pour encadrer les candidats.

Marie-Mai a accepté de revenir dans le fauteuil rouge quelques jours seulement avant d’accoucher de sa petite Gisèle. «Je savais que ça allait me demander plus d'organisation que la première saison, mais j'ai tellement aimé mon expérience avec les jeunes que je me suis dit que c'était le projet parfait pour faire mon retour au travail, a raconté la chanteuse en entrevue. Pour moi, être coach à «La Voix Junior» est définitivement un des plus beaux rôles que j'ai pu avoir dans ma carrière.»

Après avoir participé aux trois spectacles de «La Voix Junior» avec les 85 candidats, en décembre dernier, Alex Nevsky était aussi convaincu de rependre son rôle. «C’était le fun d’être entouré de tous ces jeunes, a-t-il avoué. Je me suis rendu compte que, malgré certaines déceptions passagères, ce qui ressortait le plus était la joie de monter des numéros et chanter tous ensemble sur la scène.»

Le chanteur confie que le fait d’avoir amené son protégé, Charles Kardos, à la victoire lui enlève beaucoup de stress pour cette seconde saison. «J’ai entamé l’émission avec beaucoup de stress. Je voulais que tout se passe bien et, en même temps, personne ne savait comment ça allait se passer. À l’idée de revenir une seconde fois, je suis beaucoup plus relax. Je sais où on s’en va, je comprends mieux les codes, mon rôle et l’importance de mes commentaires.»

Son agenda estival de spectacles a d’ailleurs été arrangé en fonction des tournages de l’émission. «Je suis vraiment heureux de pouvoir mixer «La Voix Junior», tout en faisant des gros shows dans des festivals.»

Une année à la télé

De son côté, Marc Dupré va cumuler, pour la deuxième année consécutive, le rôle de coach à «La Voix» et à «La Voix Junior». «Ce n’est pas vraiment du travail, a-t-il avoué. J’aime créer des choses et vivre de beaux moments. «La Voix Junior», c’est même moins de pression. Ça se passe l’été et c’est comme un gros camp de vacances. Avec Marie-Mai et Alex, on s’entend très bien. Les jeunes viennent s’amuser. Il n’y a pas d’attentes, ni des jeunes, ni du public. On est juste dans le positif.»

Avant la première saison, Marc avait quelques inquiétudes quant à la réaction des parents ou du public. Mais les jeunes ont tellement bien vécu cette aventure qu’il se sent en confiance pour la seconde saison. «J’ai senti que je servais à quelque chose que ce soit au niveau de l’apprentissage, ou du regard qu’on porte sur ce métier. Ça m’a rappelé que même si c’est mon métier, ça reste un partage d’émotions avec les gens. J’ai appris beaucoup de ces jeunes, et je l’espère eux de moi.»

En attendant le début des tournages qui se dérouleront durant l’été, les préauditions de «La Voix Junior» se terminent les 25 et 26 mars, à Gatineau.