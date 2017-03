L'assaillant était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants

Ziyed Ben Belgacem, l'homme qui a attaqué une patrouille militaire samedi à l'aéroport parisien d'Orly avant d'être abattu, était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, a-t-on appris dimanche soir de source judiciaire.

«Les analyses toxicologiques réalisées ce dimanche ont mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0,93 gramme par litre de sang et la présence de cannabis et de cocaïne», a détaillé cette source.

Ziyed Ben Belgacem, un Français d'origine tunisienne de 39 ans, condamné à plusieurs reprises pour des vols et trafic de stupéfiants et signalé comme radicalisé en prison, s'était attaqué samedi à une militaire membre d'une patrouille déployée à l'aéroport d'Orly, se disant prêt à «mourir» au nom d'Allah, au terme d'une équipée violente et solitaire à travers la banlieue parisienne.

Aucune complicité éventuelle n'a encore été établie à ce stade: les gardes à vue d'un frère et d'un cousin de l'assaillant, qui s'étaient présentés d'eux-mêmes samedi au commissariat, ont été levées dimanche soir, quelques heures après celle du père, laissé libre dès samedi soir.

«Mon fils n'a jamais été un terroriste. Jamais il n’a fait la prière et il boit. Et sous l'effet de l'alcool et du cannabis, voilà où on arrive», a témoigné son père à l'antenne de la radio privée Europe 1.