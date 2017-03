Passionné par la musique irlandaise, il en fait sa thèse de doctorat

Le chercheur de l’Université Concordia Jérémy Tétrault-Farber n’a jamais hésité d’étudier le patrimoine de la musique irlandaise à Montréal, et ce, dès l’âge de 12 ans.

Écoutez son entrevue et sa prestation musicale dans la vidéo ci-dessus

N’ayant aucune racine irlandaise dans sa famille, M. Tétrault-Farber a découvert la musique traditionnelle de ce pays européen lors d’un festival médiéval en Floride.

«Cette musique, c’est de l’énergie à l’état pur», dit le chercheur en entrevue à l’émission Le Québec matin. «Depuis, je n’ai pas arrêté de suivre cette voie», affirme M. Tétrault-Farber.

Il rappelle que les Irlandais ont contribué énormément à la société montréalaise, québécoise et canadienne «lorsqu’on pense aux personnalités publiques, politiques (comme Jean Charest et Brian Mulroney) et culturelles».

«Un autre symbole fort est le trèfle qui se retrouve sur le drapeau de la métropole», explique le chercheur.

D’ailleurs, il sera présent au défilé traditionnel de la Saint-Patrick sur la rue Sainte-Catherine dimanche.