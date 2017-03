Un deuxième officier de la SQ relevé de ses fonctions

Un deuxième officier de la Sûreté du Québec (SQ) responsable de la gestion des événements lors du fiasco des véhicules paralysés sur l’autoroute 13 à Montréal a été relevé de ses fonctions, a annoncé le corps policier par communiqué, dimanche.

Comme son collègue visé jeudi dernier, ce capitaine a été assigné à des tâches administratives.

La SQ avait reconnu jeudi avoir agi «trop tard» pour aider les personnes coincées dans leur véhicule sur l’autoroute 13, entre les autoroutes 20 et 40, à Montréal. Certains étaient restés pris durant 13h lors de la tempête de neige durant la nuit de mardi à mercredi. Environ 300 véhicules ont été immobilisés sur l’autoroute.

«Ça n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. On considère que cette personne (le gestionnaire) n'a pas pris les bonnes décisions. Elle aurait dû tenir compte que plus le temps avançait, plus les gens devaient être évacués», avait alors affirmé le capitaine Guy Lapointe, porte-parole de la SQ, jeudi, pour justifier les mesures contre le premier officier.