Une collecte de fonds pour soutenir les camionneurs de l’autoroute 13

Une entreprise spécialisée dans la formation de machineries lourdes et de camions a annoncé sur son compte Facebook dimanche qu’elle souhaitait amasser des dons pour aider à couvrir les frais juridiques des camionneurs qui pourraient être arrêtés en lien avec le chaos de l’autoroute 13.

Formation Nord Sud a ajouté qu’elle allait doubler chaque don, jusqu’à concurrence de 1000 $.

«Aidons les camionneurs de l’autoroute 13 pour démontrer à la classe politique que les camionneurs ne se laisseront pas faire», peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise.

Pour être admissibles à cette aide, les camionneurs doivent répondre à trois critères.

Ils devaient être présents dans le bouchon de l’autoroute 13 à la hauteur de la sortie 2 lors de la tempête de mardi soir dernier, en plus d’être arrêtés et accusés en lien avec cet événement. Finalement, ils devront présenter une preuve de frais juridiques.

Dimanche soir, l’entreprise affirmait avoir amassé un total de 870 $.

La publication, affichée sur la page Spotted: Mirabel, a été partagée à plus de 4000 reprises.

Un camionneur de 57 ans a été arrêté samedi par la Sûreté du Québec à la suite du chaos sur l’autoroute 13.

De plus, plus tôt cette semaine, plus de 120 personnes ont contacté une équipe d’avocats qui a déposé une demande d’action collective qui vise le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.