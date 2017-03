3 suspects arrêtés à Istanbul

(Voyez les images d'archives ci-dessus)

Trois hommes soupçonnés d'être liés à l'attentat contre un marché de Noël à Berlin et de vouloir commettre une attaque en Europe ont été interpellés dans un aéroport d'Istanbul, ont rapporté lundi les médias turcs.

Les trois ressortissants allemands d'origine libanaise ont été interpellés la semaine dernière à l'aéroport international Atatürk et sont soupçonnés d'être liés à Anis Amri, l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier du 19 décembre qui a fait 12 morts à Berlin, selon les médias.

Les suspects ont été arrêtés par la police antiterroriste d'Istanbul, qui a reçu un renseignement selon lequel les trois hommes voulaient se rendre dans un pays européen non précisé, vraisemblablement pour y commettre une attaque, selon les médias turcs.

Un ressortissant allemand d'origine jordanienne lui aussi soupçonné d'être lié à Anis Amri avait été interpellé le 11 mars à Izmir (ouest de la Turquie), avait rapporté la semaine dernière l'agence de presse progouvernementale Anadolu.

Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, avait été abattu par deux policiers italiens à Milan, dans le nord de l'Italie, quelques jours après l'attaque sur le marché de Noël qui a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI).

La Turquie, frappée par plusieurs attentats ces derniers mois, est une voie de passage empruntée par de nombreux jihadistes européens qui se rendent en Syrie ou en reviennent.

L'annonce de ces arrestations survient alors que les relations entre la Turquie et les pays européens, en particulier l'Allemagne, se sont fortement tendues ces derniers jours. Ankara et Berlin coopèrent dans la lutte antiterroriste et sur le dossier migratoire.