40 millions $ pour la bibliothèque Gabrielle-Roy

La Ville de Québec engage officiellement le processus de reconstruction de la bibliothèque Gabrielle-Roy qui sera revampée au coût de 40 millions $ d’ici 2021. Le concours d’architecture sera lancé dans une semaine.

«C’est une étape très importante que franchit ce projet, qui est très attendu des citoyens», a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume, dans un communiqué émis lundi matin.

«Aujourd’hui, nous débutons la concrétisation d’un concept que nous mûrissons depuis longtemps. C’est emballant de savoir que bientôt, nous présenterons aux citoyens des images concrètes de cette bibliothèque qui deviendra une référence provinciale», a-t-il fait valoir.

«Pour tous les représentants d’organismes communautaires, les citoyens et entreprises du secteur de Saint-Roch qui ont participé à la réflexion du concept, le lancement du concours d’architecture est une étape marquante», a renchéri la conseillère du district Saint-Roch-Saint-Sauveur Chantal Gilbert.

Un concours en deux étapes

Le concours est ouvert aux équipes d’architectes. Lors de la première étape, quatre propositions seront retenues par un jury qui sélectionnera ensuite un lauréat qui se démarque du lot, à l’issue d’un deuxième tour. La Ville de Québec a déjà indiqué dans le passé qu’elle souhaitait un concept «avant-gardiste, frais et marquant».

Les architectes qui se lanceront dans cette aventure devront «s’éclater» et être «audacieux». C’est «le temps d’oser», avait prévenu le maire Régis Labeaume en juin 2016. L’inauguration de la nouvelle bibliothèque agrandie et rénovée «sera le point culminant de la Vision de développement de la Bibliothèque de Québec», affirme la conseillère Julie Lemieux, responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire.

Jusqu’à présent, le gouvernement provincial s’est commis pour une aide de 3,4 millions $, insuffisante aux yeux du maire Labeaume qui réclame aussi l’apport du fédéral. La future bibliothèque de la rue Saint-Joseph Est contiendra 220 000 documents sur quatre étages.

Le jury qui sélectionnera le concept gagnant sera présidé par l’architecte Pierre Bouvier.